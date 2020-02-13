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Göztepe – Beşiktaş maçı için karar verildi!

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Göztepe – Beşiktaş maçı için karar verildi!

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle 28 Ocak tarihinde Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yapmıştı. Aradan geçen 16 gün sonunda Türkiye Futbol Federasyonu dün “olağanüstü” toplantı yapma kararı aldı. Toplantının ardında TFF maçın tekrar edilmeyeceğini açıkladı.

IFAB TEKRAR EDİLSİN DEMİŞTİ!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) TFF'ye verdiği raporda maçın tekrar edilmesi gerektiğini belirtmişti.

NE YAŞANMIŞTI

Göztepe - Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

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