Göztepe-Beşiktaş karşılaşması izlenimler

Niyazi ERGÜLEN-İZMİR

Göztepe Dörtten Büyük Geçtiğimiz Cuma günü İzmir Spor Yazarları Derneği başkanı Sn Bahri Okumuş dostumu aradım Göztepe-BJK maçını izlemek için beni stat Akreditasyon görevlisi Nuran Cekici Gani hanıma yönlendirdi nuran hanım Kıbrıs türk spor yazarı ve halkın sesi muhabiri olarak benim akredite gerçekleştirdi ve Pazar akşamı saat 18.00 da Bornova stadında verilen yeleği giyip boynuma giriş kartını taktım. Merak eden oluyor Göztepe maçına her hafta gelmediğimi elbete bir sezonda dört kez maça geldiğimi anlatıyorum Göztepe Galatasaray, Göztepe Beşiktaş, Göztepe Fenerbahce ve Tarabzon maçlarına geldiğimi anlatıyorum zira Kıbrısta Fenerbahce, Galatasaray, Beşiktaş ağırlıklı taraftarların var olduğunu tabi Trabzonspor taraftarlarınında az olmadığını belirtiyordum tanıştığım satataki spor yazarları arkadaşlarıma. Zira artık beni tanıdılar ve dostluklar kurduk Kıbrıstaki futboldan sordular anlatıp sohbet ettik Son BJK maçında ilk 45 daka bittimin ardından salona geçtik İzmir spor tazarları derneği başkanı Sn Bahri Okumuşla buluştuk sohbet ettik. Bilindiği gibi Bizim Zaferstadı ,Atatürk stadımız Bornova stadından daha iyi olumlu oldunu anlatmıştım Stad o kadar uzakta ve özelikle Göztepe taraftarları için adeta işkence gidiş gelişler oyleki normalde dolmuş 2.5tl iken fırsatçılar beş tl ücret almakta önümüzdeki yıl İzmirin Güzelyalı semtinde Bitecek olan Yeni Göztepe stadı sonrası Göztepeli taraftarlar ve spor muhabirleri ama saha içinde ama dışında rahat olacaklar zira saha içinde fotomuhabirleri kıpıdayacak yer olmadıpğı için robot gibi ayni yerde görev yapmakta. Karşılaşma ya gelince ilk yarıda sahada beşiktaşın varlığı yokluğu beli değildi korkak futbolu güvensizliği maçın adeta berabere birtmesi için oynadı. Maçıta kaleci Beto devleşti, Ancak 19.dakikada Fırat Aydanus Göztepe aleyhine verdiği yanlış penaltı kararına karşı maçın adamı kaleci Beto gole izin vermedi Maçıta kaleci Beto devleşti, Kartalın kanadı incindi Bornova stadında oynanan Göztepe - Beşiktaş maçında gülen taraf, 2-0 galip gelen Göztepe oldu. kalecisi Beto hem penaltı kurtardı hem rakibinin birçok net pozisyona izin vermedi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Göztepe BJK nin beceriksizliği ve korkal oyunu karşısında oyunun rengini lehine cevirince 51. dakikada Cameron Jerome ve 60. dakikada Wallace Reis fileleri havalandıran oyuncular oldu Göztepe bu sezonun ilk devresinde evinde Fenerbahceyi, dış sahada Tarabzonu , evinde Beşiktaş ı mağlup etti. Kısacası dörtün üçünde zafer kazanarak ligde 11 puanla altıncı sıraya yükselmiş oldu.