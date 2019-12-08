Göztepe başkentte zorlanmadı

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Serdar Gürler attığı 2 golle galibiyette önemli pay sahibi oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Göztepe'de Serdar Gürler, attığı 2 golle takımının galibiyetine doğrudan etki etti.

Bu sonuçla Göztepe puanını 20'ye yükseltirken, galibiyet hasreti 8 maça çıkan MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

Göztepe, İlhan Palut ile çıktığı 4. maçında da kaybetmedi. Yeni Malatya ile 1-1, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmişti. Palut'un öğrencileri son olarak MKE Ankaragücü deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.