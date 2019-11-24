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Göztepe 3 puanı tek golle aldı

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Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe'nin golünü 68. dakikada Castro kaydetti

Göztepe 3 puanı tek golle aldı

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 tamamladı.

8. dakikada Göztepe yarı sahasında topla buluşan Bakasetas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Beto uzanarak topu çıkardı. Daha sonra Göztepe defansı topu uzaklaştırdı.

42. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ortasında Cisse topu kontrol ettikten sonra sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti. Göztepe kalecisi Beto, topu çıkardı.

68. dakikada Göztepe golü buldu. Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına kalabalık gelen Göztepe ekibinden Jerome'nin ceza sahası içinde çektiği şutta, kaleci Marafona topu çıkardı. Alanyasporlu futbolcular meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ancak Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.

86. dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Kaan Kanak'ın ceza sahası içine doğru ortaladığı topa Caulker ayak koydu. Kaleci Beto, topu rahatlıkla kontrol etti.

Bu sonuçla 3 haftadır kaybetmeyen Göztepe puanı 16'ya çıkardı. Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Aytemiz Alanyaspor ise 19 puanda kaldı.

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