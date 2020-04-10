Göztepe 27 Nisan'da sahaya çıkacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, 20 Nisan'dan itibaren çalışmalara başlamayı plandıklarını söyledi

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'la oynadıkları karşılaşmanın ardından futbolcularının çalışmalarına evde devam ettiğini aktardı.

Futbolcuların, atletik performans antrenörlerinin hazırladığı videolarla hazırlandığını kaydeden Palut, şöyle konuştu:

"Ev antrenman süreci çok uzadığı için, 3 gün önce 1 hafta ara verdik. Ligin şu anda 7 Haziran haftasında başlayacağını düşünüyoruz. O nedenle 20 Nisan'da dörderli gruplar halinde sosyal mesafeye uyarak çalışmalara başlayacağız. Daha sonra 27 Nisan'da tüm takım olarak antrenmanlara başlayacağız. Bu süreçte liglerin başlama tarihiyle ilgili yeni bir karar çıkarsa, süreci gözden geçireceğiz."

Evdeki çalışmalarla futbolcuları hazır tutmalarının mümkün olmadığına işaret eden Palut, sadece performans düşünü yavaşlattıklarını dile getirdi.

Futbolcuların temel kuvvet idmanları yaptığını vurgulayan Palut, "Evde futbola özgü kuvvet çalışmaları yapmamız mümkün değil." diye konuştu.