Gözler son biletlerde olacak

K-PET Birinci Lig'de normal sezon dün oynanan maçlarla tamamlanırken Gönyeli şampiyon, Esentepe ise ikinci olarak K-PET Süper Lige yükseldiler. Mehmetçik ile Görneç ise BTM Birinci Lige düştüler

K-PET Birinci Lig'de normal sezon dün oynanan maçlarla tamamlanırken Gönyeli şampiyon, Esentepe ise ikinci olarak K-PET Süper Lige yükseldiler. Mehmetçik ile Görneç ise BTM Birinci Lige düştüler

Girne Halk Evi, Mormenekşe, Dumlupınar ve Hamitköy play off, Bostancı Bağcıl, Doğancı, Çanakkale ve Lapta play out oynayacaklar. K-Pet Birinci Lig'de Play- Off ve Play – Out ilk maçları, bugün oynanacak

K-Pet Birinci Lig Gol Krallığı yarışını Özgür Ongun 28 golle önde tamamlarken, Şenol 22 golle ikinci oldu

Haftanın Takımı: Çanakkale

Çanakkale, play out hattına iyi bir puanda başlamak için mutlak kazanmak zorunda olduğu Değirmenlik maçını deplasmanda kazanarak, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı

Haftanın Futbolcusu: İsmail Demir (Lapta)

Lapta’nın golcüsü İsmail Demir, takımının play out hattına iyi bir puanda başlamak için mutlak kazanmak zorunda olduğu Bostancı Bağcıl maçında 2 gol atarak kritik 3 puanın gelmesini sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Abdullah Özerinç (Mormenekşe)

Abdullah Özerinç, sıkıntılı günler geçiren Mormenekşe’nin başında çıktığı ilk maçta takımını Mehmetçik maçına iyi motive ederken, yaptığı müdahalelerle de galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Mehmet Malek (Akova – Dumlupınar)

Tecrübeli hakem Mehmet Malek haftanın en zorlu maçlarından olan Akova – Dumlupınar maçında tecrübesini de kullanarak iyi bir yönetim sergileyip, zor maçı kolaya çevirdi

Haftanın Kare Ası

Umut (Çanakkale)

Talip (GHE)

Jeffrey (Akova)

Özgür (Hamitköy)

Haftanın On Biri

Tünay (Doğancı)

Aşkın (Akova)

Dalyan (GHE)

Friday (Hamitköy)

Stelios (Çanakkale)

Ersen (Doğancı)

Ali (Çanakkale)

Emrah (Lapta)

Şenol (GHE)

Burak (Mormenekşe)

Hakan(Doğancı)

K-Pet Birinci Lig

Girne Halk Evi-Gönyeli: 2-1

Doğancı-Esentepe: 5-0

Bostancı Bağcıl-Lapta: 1-3

Kaya Mehmetçik-Mormenekşe: 1-2

Hamitköy-Göçmenköy: 3-2

Akova-Dumlupınar: 3-2

Değirmenlik-Çanakkale: 0-2

Maraş-Görneç: (Görneç Sahaya Çıkmadı)

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu