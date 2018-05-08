banner107
Gözler son biletlerde olacak
Gözler son biletlerde olacak
80 0
“O kupa gelecek”
“O kupa gelecek”
144 0
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
28 0
4 saatlik elektrik kesintisi
4 saatlik elektrik kesintisi
189 0
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
197 0
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
21 0
Normal sezon tamamlandı
Normal sezon tamamlandı
86 0
Serdarlı yakınlarında yine kaza
Serdarlı yakınlarında yine kaza
363 0
banner82
banner147

Gözler son biletlerde olacak

banner27

K-PET Birinci Lig'de normal sezon dün oynanan maçlarla tamamlanırken Gönyeli şampiyon, Esentepe ise ikinci olarak K-PET Süper Lige yükseldiler. Mehmetçik ile Görneç ise BTM Birinci Lige düştüler

Gözler son biletlerde olacak
banner137

K-PET Birinci Lig'de normal sezon dün oynanan maçlarla tamamlanırken Gönyeli şampiyon, Esentepe ise ikinci olarak K-PET Süper Lige yükseldiler. Mehmetçik ile Görneç ise BTM Birinci Lige düştüler

Girne Halk Evi, Mormenekşe, Dumlupınar ve Hamitköy play off, Bostancı Bağcıl, Doğancı, Çanakkale ve Lapta play out oynayacaklar. K-Pet Birinci Lig'de Play- Off ve Play – Out ilk maçları, bugün oynanacak

K-Pet Birinci Lig Gol Krallığı yarışını Özgür Ongun 28 golle önde tamamlarken, Şenol 22 golle ikinci oldu

Haftanın Takımı: Çanakkale

Çanakkale, play out hattına iyi bir puanda başlamak için mutlak kazanmak zorunda olduğu Değirmenlik maçını deplasmanda kazanarak, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı

Haftanın Futbolcusu: İsmail Demir (Lapta)

Lapta’nın golcüsü İsmail Demir, takımının play out hattına iyi bir puanda başlamak için mutlak kazanmak zorunda olduğu Bostancı Bağcıl maçında 2 gol atarak kritik 3 puanın gelmesini sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Abdullah Özerinç (Mormenekşe)

Abdullah Özerinç, sıkıntılı günler geçiren Mormenekşe’nin başında çıktığı ilk maçta takımını Mehmetçik maçına iyi motive ederken, yaptığı müdahalelerle de galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Mehmet Malek (Akova – Dumlupınar)

Tecrübeli hakem Mehmet Malek haftanın en zorlu maçlarından olan Akova – Dumlupınar maçında tecrübesini de kullanarak iyi bir yönetim sergileyip, zor maçı kolaya çevirdi

Haftanın Kare Ası

Umut (Çanakkale)

Talip (GHE)

Jeffrey (Akova)

Özgür (Hamitköy)

Haftanın On Biri

Tünay (Doğancı)

Aşkın (Akova)

Dalyan (GHE)

Friday (Hamitköy)

Stelios (Çanakkale)

Ersen (Doğancı)

Ali (Çanakkale)

Emrah (Lapta)

Şenol (GHE)

Burak (Mormenekşe)

Hakan(Doğancı)

K-Pet Birinci Lig 

Girne Halk Evi-Gönyeli: 2-1

Doğancı-Esentepe: 5-0

Bostancı Bağcıl-Lapta: 1-3

Kaya Mehmetçik-Mormenekşe: 1-2

Hamitköy-Göçmenköy: 3-2

Akova-Dumlupınar: 3-2

Değirmenlik-Çanakkale: 0-2

Maraş-Görneç: (Görneç Sahaya Çıkmadı)

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖNYELİ SK

30

19

5

6

56

34

22

62

2.

ESENTEPE KKSK

30

16

7

7

49

39

10

55

3.

GİRNE HALK EVİ

30

16

5

9

58

44

14

53

4.

MORMENEKŞE GB

30

16

2

12

54

46

8

50

5.

DUMLUPINAR TSK

30

15

4

11

61

39

22

49

6.

HAMİTKÖY ŞHSK

30

15

3

12

59

43

16

48

7.

MARAŞ GSK

29

12

8

9

53

42

11

44

8.

GÖÇMENKÖY İYSK

30

11

6

13

41

46

-5

39

9.

AKOVA VUDA T.Ç.B.

30

11

6

13

55

69

-14

39

10.

DEĞİRMENLİK SK

30

10

8

12

41

48

-7

38

11.

BOSTANCI BAĞCIL SK

30

10

7

13

39

43

-4

37

12.

DOĞANCI SK

30

10

5

15

45

43

2

35

13.

ÇANAKKALE TSK

30

10

5

15

31

47

-16

35

14.

LAPTA TBSK

30

9

7

14

47

54

-7

34

15.

KAYA MEHMETÇİK TÇB

30

6

9

15

27

45

-18

27

16.

GÖRNEÇ KSK

29

6

7

16

29

63

-34

25
banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.