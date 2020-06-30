Gözler Play out hattında olacak

. Play out hattını yakından ilgilendiren maçlarda Hamitköy,Esat Erdoğmuş Stadında Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek. Gönyeli Stadında Küçük Kaymaklı, Gönyeli’nin konuğu olacak

K-PET Süper Ligde 25. Hafta heyecanı bugün oynanacak 7 maçla başlayacak. Haftanın son maçı Perşembe akşamı oynanacak. Play out hattını yakından ilgilendiren maçlarda Hamitköy,Esat Erdoğmuş Stadında Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek. Gönyeli Stadında Küçük Kaymaklı, Gönyeli’ninkonuğu olacak. Maçlar saat 18:00’de başlayacak.Play out hattını yakından ilgilendiren Merit Alsancak Yeşilova – Göçmenköy maçı da 18:00’de başlayacak.

Play outhattını yakından ilgilendiren Doğan Türk Birliği – Çetinkaya, Binatlı– Cihangir, düşme hatlarını Gençlik Gücü – Düzkaya maçları da büyük önem taşırken, maçlar saat 20:00’de başlayacak.Lider Mağusa Türk Gücü’nün, Lefke’ye konuk olacağı maç da Çarşamba akşamı saat 20:00’de başlayacak. Haftanın son maçı ise Perşembe akşamı Yenicami ile Türk Ocağı saat 20:00’de karşılaşacak.