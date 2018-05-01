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Gözler play off ve play outa çevrildi

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K-PET Birinci Lig’de şampiyon Gönyeli’den sonra K-PET Süper Lige yükselen ikinci takım Esentepe oldu. Esentepe, 2008-2009 sezonundan 9 sene sonra en üst lige döndü

Gözler play off ve play outa çevrildi
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K-PET Birinci Lig’de şampiyon Gönyeli’den sonra K-PET Süper Lige yükselen ikinci takım Esentepe oldu. Esentepe, 2008-2009 sezonundan 9 sene sonra en üst lige döndü

Girne Halk Evi ve Dumlupınar’ın play off oynaması kesinleşirken, Mormenekşe, Hamitköy ve Maraş’tan ikisi de play off oynayacak

Kaya Mehmetçik ile Görneç’in, K-PET Birinci Lig’den BTM Birinci Lige düşmesinden sonra gözler play out maçlarına çevrildi. Lapta, Çanakkale ve Doğancı’nın play out oynaması kesinleşirken, dördüncü takım son hafta belli olacak

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Hamitköy’den Özgür Ongun 26 golle önde giderken, onu 21 gollü Şenol ve 20’şer gollü İrfan ve Hasan takip ediyorlar

Haftanın Kare Ası

Kemal (Esentepe)

Yorgo(Akova)

Raif (Gönyeli)

Süleyman (Değirmenlik)

Haftanın On Biri

Umut (Çanakkale)

Mehmet (Gönyeli)

Isaac (BB)

Yunus(Çanakkale)

Mustafa (Dumlupınar)

Mahmut (Esentepe)

Jefrrey (Akova)

Can (Dumlupınar)

Celal (Değirmelik)

Hüseyin (BB)

İrfan (Akova)

Haftanın Takımı: Akova

Birebir rakibi Doğancı’yı deplasmanda mağlup eden Akova, play out oynamama yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı

Haftanın Futbolcusu: Başak Tümkan (Esentepe)

Esentepe’nin tecrübeli kaptanı Başak Tümkan, zor günler geçiren takımının Mehmetçik’i mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atarak takımının Süper Lig trenini yakalamasını sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Ogan (Çanakkale)

Ligden direk düşmemeyi garantilemesi için mutlak kazanması gereken Çanakkale’yi, Süper Lig hedefindeki Girne Halk Evi maçına iyi hazırlayan Ahmet Ogan, yerinde müdahaleleriyle de galibiyeti getirdi

Haftanın Hakemi: Hasan Eriş (Gönyeli – Hamitköy)

Hasan Eriş haftanın zorluk derecesi yüksek maçlarından olan Gönyeli – Hamitköy maçında pozisyonlara yakın olup iyi bir yönetim gösterdi

K-Pet Birinci Lig’de 29. haftada alınan sonuçlar

Gönyeli-Hamitköy: 2-1

Esentepe-Kaya Mehmetçik: 1-0

Lapta-Değirmenlik: 2-3

Mormenekşe-B.Bağcıl: 1-2

Göçmenköy-Maraş: 3-3

Çanakkale-Girne Halk Evi: 2-1

Görneç-Dumlupınar: 2-4

Doğancı-Akova: 1-2

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖNYELİ SK

29

19

5

5

55

32

23

62

2.

ESENTEPE KKSK

29

16

7

6

49

34

15

55

3.

GİRNE HALK EVİ

29

15

5

9

56

43

13

50

4.

DUMLUPINAR TSK

29

15

4

10

59

36

23

49

5.

MORMENEKŞE GB

29

15

2

12

52

45

7

47

6.

HAMİTKÖY ŞHSK

29

14

3

12

56

41

15

45

7.

MARAŞ GSK

29

12

8

9

53

42

11

44

8.

GÖÇMENKÖY İYSK

29

11

6

12

39

43

-4

39

9.

DEĞİRMENLİK SK

29

10

8

11

41

46

-5

38

10.

BOSTANCI BAĞCIL SK

29

10

7

12

38

40

-2

37

11.

AKOVA VUDA T.Ç.B.

29

10

6

13

52

67

-15

36

12.

DOĞANCI SK

29

9

5

15

40

43

-3

32

13.

ÇANAKKALE TSK

29

9

5

15

29

47

-18

32

14.

LAPTA TBSK

29

8

7

14

44

53

-9

31

15.

KAYA MEHMETÇİK TÇB

29

6

9

14

26

43

-17

27

16.

GÖRNEÇ KSK

29

6

7

16

29

63

-34

25
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