Gözler, Beyaz Grup’ta olacak

BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta Mesarya şampiyonluğunu ilan ederken, Vadili de play off oynama hakkı elde etti. Tatlısu Seracılar ile Kumyalı ise küme düştüler.

BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta ise lider Düzkaya son haftaya avantajlı girerken, Karşıyaka Düzkaya’nın takılmasını bekleyecek. Bu 2 takımdan biri şampiyonluğunu ilan edecek.diğeri ise play off oynayacak. Beyaz Grup’ta Aydınköy küme düştü.

BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP 18. HAFTA (SON HAFTA)

6 Mayıs Pazar Saat: 16:30

Dörtyol Sahası: Dörtyol - Vadili (Şakir Azizoğlu)

Rauf R Denktaş Stadı: Tatlısu Seracılar – Yıldırım (Ali Karahasan)

14 Ağustos Sahası: Serdarlı - Gaziköy (Recep Yamuk)

Üç Şehitler Stadı: Geçitkale - Kumyalı (Olgun Canik)

Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz - Mesarya (Sami Özentürk)

BTM 1. LİG BEYAZ GRUP 14. HAFTA (SON HAFTA)

6 NİSAN PAZAR SAAT: 16:30

Ortaköy Sahası: Ortaköy - Düzkaya (Hasan Eriş)

Dr. Ali Özsoy Stadı: Tatlısu - Aydınköy (Ferhat Tuna)

Cemal Şahdur Sahası: Karşıyaka - Yılmazköy (Zekai Töre)

Orhan Dural Stadı: Karaoğlanoğlu - Denizli (Mustafa Torun)