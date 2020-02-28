Gözler alt sıralarda olacak

K-Pet Süper Ligin 21. haftasında düşme hattındaki takımlar ile Play out hattında yer alan takımlar birbirinden zorlu maçlar oynayacaklar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig ve K-Pet Birinci Lig'de 21.hafta heyecanı yaşanacak.

K-Pet Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün, zorlu Merit Alsancak Yeşilova deplasmanına çıkacağı haftada gözler daha çok alt sıralarda olacak. Düşme hattındaki takımlardan Gençlik Gücü, zorlu Lefke deplasmanına çıkarken, Düzkaya, Doğan Türk Birliği deplasmanında 3 puan arayacak. Play out hattında yer alan Çetinkaya, Küçük Kaymaklı ile derbi maçı oynayacak. Binatlı, Yenicami deplasmanında, Gönyeli kendi evinde Türk Ocağı karşısında, Hamitköy kendi evinde Cihangir karşısında galibiyet arayacak. Baf Ülkü Yurdu – Göçmenköy maçı da haftanın kritik maçlarından biri olarak ön plana çıkıyor.