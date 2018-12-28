"Gözlemci maçı Denizli yöneticileriyle izledi"

Ediz Çukurovalı, 13 maçla cezalandırıldıktan sonra yaptığı açıklama ile maçın hakemi ve gözlemcisine yönelik eleştiriler getirirken, hakem ve saha komiserinin kendisine futbolu bırakmasını, tavsiye ettiklerini söyledi. Ediz, gözlemcinin ise maçı Denizli yöneticileriyle izlediğini iddia etti

BTM Kurulu tarafından 13 maçla cezalandırılan deneyimli futbolcu Ediz Çukurovalı, aldığı cezaya yönelik açıklamalarda bulundu.

BTM Birinci Lig Beyaz Grup ekibi Tatlısu’nun futbolcusu Ediz’in maçın hakemi ve gözlemcisine yönelik eleştiriler getirdiği açıklaması şöyle:

“Bu açıklamayı basında çıkan haberleri gördükten sonra yapma ihtiyacını duydum. Spor basını BTM maçlarını izleme ihtiyacı duysa ve orda nelerin olduğunu görse.

Ben size anlatayım bu hafta Denizli Spor Kulübü ile maç yapmak için sahaya gittik. Soyunma odasına formaları kontrol etmek için gelen saha komiseri beni görünce herkesin içinde daha futbolu bırakmadın mı? Bırak artık! demesi sonra sahaya çıkarken, hakemin de aynı kelimeleri kullanması, ben de bir şüphe uyandırmadı.

Maçın ikinci yarısında Tatlısu Beylerbeyi Spor Kulübü’nün emeklerini ve futbolcuların alın terini çalan o penaltı kararından sonra benim itirazım oldu. Hakem de bana, “Seni şimdi yaktım.” deyip kırmızı kart verdi. Çok değerli polis abim bana; “Sen haklısın abim, ama onun vicdanına bırak.” dedi. Maçın gözlemcisi ise maçı Denizli yöneticileriyle birlikte Denizli yedek kulübesi arkasında, izledi.

Gerçekten çok yazıktır. Her takım emek verir. Her takım alın teri döker. İnsanlarda polis abimin dediği gibi, biraz vicdan olmalıdır. Hakem ve gözlemciye sesleniyorum. Becerdiniz çok sevdiğim futbolu bıraktım. Rahat edin! Ama insanda biraz vicdan olmalıdır. Ailemin bana ilk öğrettiği şey; “Kimsenin alın terini ve emeğini çalma, bu en büyük suçtur.” olmuştur.