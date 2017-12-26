Göz-Göz, Konya’yı da geçti

Göztepe U19 Takımı, Konya U19 Takımı'nı mağlup ederken, Zihni Temelci başarılı performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu

Niyazi ERGÜLEN

Göztepe U19 Takımı, Konya U19 Takımı'nı geçtiğimiz Pazar günü Balçova Stadı'nda konuk ederken, rakibini 2-0'lık skorla geçti. Temsilcimiz Zihni Temelci, başarılı performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında vasat bir oyun sergileyen her iki takım da gol bulamazken devre 0-0 berabere tamamlandı. Maçın 43. dakikasında Göztepe'nin bir şutu, Konya kale direğini yalayarak dışarı çıktı.

İkinci yarıya her 2 takım da kontrollü başladı. Ancak 70. dakikadan sonra Göztepe rakibine üstünlük sağladı. 75. dk'da Zihni Temelci'nin sağdan kale önüne topu ortaladığı topa kimse dokunamazken, Göztepe 1 golden oldu. Baskılı ataklarını artıran ev sahibi ekip 75. dakikada öne geçti. Ceza alanı içinde topla buluşan Ege bekletmeden şutunda topu ağlarla buluşturdu. 1-0 Karşılaşmanın bu skorla bitmesi beklenirken kontra atakta topla buluşan Hamdi iki rakibini de geçerek güzel plase ile topu ağlara yolarken farkı ikiye çıkarttı. 2-0

Bu arada bu karşılaşmayı tribünlerden izleyen Doğan Türk Birliği futbolcusu Ahmet Çağer ile Lefke futbolcusu Zihni Temelci ve Ege Üniversitesi'nde okuyan Kıbrıslı öğrenciler de izlerlerken, Zihni'ye destek verdiler.