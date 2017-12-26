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Göz-Göz, Konya’yı da geçti

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Göztepe U19 Takımı, Konya U19 Takımı'nı mağlup ederken, Zihni Temelci başarılı performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu

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Göz-Göz, Konya’yı da geçti
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Niyazi ERGÜLEN

Göztepe U19 Takımı, Konya U19 Takımı'nı geçtiğimiz Pazar günü Balçova Stadı'nda konuk ederken, rakibini 2-0'lık skorla geçti. Temsilcimiz Zihni Temelci, başarılı performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında vasat bir oyun sergileyen her iki takım da gol bulamazken devre 0-0 berabere tamamlandı. Maçın 43. dakikasında Göztepe'nin bir şutu, Konya kale direğini yalayarak dışarı çıktı.

İkinci yarıya her 2 takım da kontrollü başladı. Ancak 70. dakikadan sonra Göztepe rakibine üstünlük sağladı. 75. dk'da Zihni Temelci'nin sağdan kale önüne topu ortaladığı topa kimse dokunamazken, Göztepe 1 golden oldu. Baskılı ataklarını artıran ev sahibi ekip 75. dakikada öne geçti. Ceza alanı içinde topla buluşan Ege bekletmeden şutunda topu ağlarla buluşturdu. 1-0 Karşılaşmanın bu skorla bitmesi beklenirken kontra atakta topla buluşan Hamdi iki rakibini de geçerek güzel plase ile topu ağlara yolarken farkı ikiye çıkarttı. 2-0

Bu arada bu karşılaşmayı tribünlerden izleyen Doğan Türk Birliği futbolcusu Ahmet Çağer ile Lefke futbolcusu Zihni Temelci ve Ege Üniversitesi'nde okuyan Kıbrıslı öğrenciler de izlerlerken, Zihni'ye destek verdiler.

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