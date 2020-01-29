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Görneç’ten bir yıldız doğuyor

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Görneç’ten bir yıldız doğuyor

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Görneç’ten bir yıldız futbolcu doğuyor. 14 yaşındaki genç futbolcu Uysal Akçagil, sergilediği performansla dikkat çekmeye başladı.

Sol kanat ve orta sahada oynayan uysal, okul takımında kaptanlık yaparken, Görneç U21 Takımında da forma giydi. Uysal Akçagil, Görneç A Takım teknik direktörü Erol Çağaloğlu’nun da dikkatini çekerken, A Takım ile antrenmanlara alınmaya başlandı.

Uysal’ın bu çıkışı sonrasında KTFF U 15 Liginde mücadele edecek olan Cihangir U15 Takımı, Uysal’ı kadrosuna kattı.

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