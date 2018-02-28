Görneç’te Yaşar üzüntüsü

K-PET Birinci Lig’de play out oynamak istemeyen Görneç’te son haftaların formda futbolcusu Yaşar Doğu cezalı durumuna düştü.

Takımının Doğancı ile deplasmanda oynayacağı kritik maçta 4 sarı kart cezalısı durumuna düştüğü forma giyemeyecek olan Yaşar Doğu, 3-0 kazandıkları Mehmetçik maçında gördüğü sarı karttan dolayı Doğancı maçında takımını yalnız bırakacak.

Yaşar Doğu, Mehmetçik maçında Mustafa Arnavut’un attığı 3 golün de asistini yaparak takımının galibiyetine büyük katkı koymuştu. Görneç’te kırmızı kart cezalısı Fırat Güngör de Doğancı maçında forma giyemeyecek.