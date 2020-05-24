Görneç’te sağlık ön planda

Bakanlar Kurulu tarafından antrenmanlara izin verilmesi sonrasında K-PET Birinci Ligde kalan 8 maça hazırlanan Görneç’te, Mehmet Şah başkanlığındaki yönetim kurulu da futbolcuların daha sağlıklı şekilde çalışması için girişimler yapıyor.

Uzun bir aradan sonra antrenmanlara başlayan takımın, sağlık kurallarına uygun bir şekilde çalışması için soyunma odaları ile hakem odaları dezenfekte edildi.

Görneç yönetimi, soyunma odaları ile hakem odalarının Serdarlı Belediyesi tarafından ikinci kez dezenfekte edilmesinden dolayı Serdarlı Belediyesi’ne teşekkür etti.