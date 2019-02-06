Görneçliler kenetlendi

Görneç'te, Mehmet Şah başkanlığındaki yönetim kurulunun camiayı bir araya getirmek için düzenlediği rakı gecesine yoğun katılım olurken, gecede konuşan Mehmet Şah, hedefe ulaşacaklarına emin olduklarını belirtti

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi lider tamamlayan ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Görneç'te, Mehmet Şah başkanlığındaki yönetim kurulu geçtiğimiz akşam camiayı bir araya getirmek için rakı gecesi düzenledi.

Yoğun katılımın olduğu Boğaz Restorant'taki gecede konuşan kulüp başkanı Mehmet Şah, çıktıkları K-PET Birinci Lig yolunda emin adımlarla ilerlediklerini açıklarken, ilk devreyi istedikleri noktada, lider olarak tamamladıklarını söyledi.

İkinci devrede de alacakları sonuçlarla hedefe ulaşacaklarına emin olduklarını belirten Mehmet Şah, camianın ilk devrede olduğu ikinci devrede de vereceği destekle de sezon sonunda şampiyon olacaklarına vurgu yaptı.