Görneçliler kenetlendi

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Görneç’in başarılı kulüp başkanı Mehmet Şah, Mehmetçik deplasmanı sonrasında yaptığı açıklamada, kulübe yapılan desteklerin arttığını söyledi.

2018 yılını lider tamamlayan Görneç Spor Kulübü’nün başkanı Mehmet Şah’ın Yeni Yıl kutlaması da içeren açıklamaları şöyle:

“Görneç Spor Kulübü olarak herkesin yeni yılını kutlarız. Bu zor ve güzel göreve gelirken amacım ben değil, bizi yaratmaktı. Eskiden köyümüzde müthiş bir imece usulu ve mantığı vardı. Bunu sporda da ciddi anlamda hayata geçirebilmek, herkesin gücünden güzel bir şekilde yararlanabilmek istiyoruz. İnşallah bunu güzellikle başaracağız. Kulüpte dayanışma artıyor. Örnek olarak, Tolga ve Serkan Maraşlı kardeşler, tüm otobüs taşımacılığını üstlendiler. Hiç ücret almadan bizleri taşıyorlar. Bir diğer örnek, Alpay İnce başkan Mehmetçik maçı öncesinde maç yemeini karşıladı. Bunlar kulübü ayakta tutabilmek adına yapılan katkılardır. Bunlar çoğalıyor ve artıyor. Herkese teşekkürler derim.”