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Görneçli kardeşlerin üzücü kaderi

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Görneçli kardeşlerin üzücü kaderi
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K-PET Süper Lig'de ilk devreyi son sırada tamamlayan Esentepe'de forma giyen Görneçli kardeşlerin, 3'ü de diz sakatlığı yaşadılar.

Görneçli kardeşlerin en büyüğü olan Vurkan Görneçli, Esentepe'de forma giyerken, 2 dizinden de çapraz bağ ameliyatı olmuş, daha sonra ise futbola ara vermişti. Görneçli kardeşlerin ortancası Kağan ise Çetinkaya'da forma giydiği dönemde dizinden çapraz bağ ameliyatı olmuş ve Esentepe'de sezon başında futbola dönmüştü.

Görneçli kardeşlerin en küçüğü olan Hürkan Görneçli ise geçtiğimiz hafta Gençler Birliği ile oynadıkları maçta dizinden sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Hürkan'ın da sakatlığı da ameliyat gerektirirken, ameliyat tarihi ilerleyen günler içerisinde netleşecek.

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