Görneç, yeniden Birinci Ligde

Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Görneç, Serdarlı'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Hakan Muhtaroğlu’nun yönettiği 14 Ağustos Stadındaki maçın ilk devresinde karşılıklı ataklar uzun süre sonuç getirmezken devrenin son dakikasında Arda Özkan’ın kafa golüyle Görneç devreyi önde tamamladı. 0-1
İkinci devre Görneç, taraftarının da desteğiyle skoru korumayı başarırken, maç 0-1 skoru ile sona erdi.
Maçlarını tamamlayan Görneç, sezonun ilk şampiyonu olurken, şampiyonluk kupasını da KTFHGD başkanı Niyazi Nizam'ın elinden aldı. Görneç kulüp başkanı Mehmet Şah, kupa töreni sonrasında şampiyonluk kupasını büyük bir gururla taşıdı. Maç sonunda bölgede şampiyonluk konvoyu oluşturan Görneçliler, gece ise Hamitköy’deki Meril Restorantta şampiyonluğu kutladılar.