Görneç top başı yaptı

BTM Birinci Lig'de şampiyonluk hedefinde olacak olan Görneç Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mehmet Kemancıoğlu yönetiminde ilk antrenmanlarını 3 Şehitler Stadı'nda yapan Görneç futbolcuları, kulüp başkanı Mehmet Şah, kulüp eski başkanı ve Serdarlı belediye başkanı Halil Kasım, yöneticiler, Görneç fahri başkanı Musa Sönmezler'in de açılışa katılmalarıyla sezona moralli bir giriş yaptılar. Kulübün yeni sezona yönelik ilk antrenmanında futbolcuların hırslı olmaları dikkat çekti.