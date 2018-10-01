banner107
Dumlupınar kayıpsız gidiyor
Dumlupınar kayıpsız gidiyor
137 0
Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
101 0
Kartal yüksek irtifada
Kartal yüksek irtifada
124 0
4 gün kafasında bıçakla gezdi!
4 gün kafasında bıçakla gezdi!
28 0
Yağmur ve dolu Lefkoşa bölgesini vurdu
Yağmur ve dolu Lefkoşa bölgesini vurdu
311 0
Girne ve Gazimağusa’da polis göz açtırmadı
Girne ve Gazimağusa’da polis göz açtırmadı
26 0
Esentepe tepe taklak oldu
Esentepe tepe taklak oldu
194 0
Toyota, Paris’e hibrit çıkarması yapacak
Toyota, Paris’e hibrit çıkarması yapacak
62 0
banner82
banner147

Görneç top başı yaptı

banner27

Görneç top başı yaptı
banner192

BTM Birinci Lig'de şampiyonluk hedefinde olacak olan Görneç Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mehmet Kemancıoğlu yönetiminde ilk antrenmanlarını 3 Şehitler Stadı'nda yapan Görneç futbolcuları, kulüp başkanı Mehmet Şah, kulüp eski başkanı ve Serdarlı belediye başkanı Halil Kasım, yöneticiler, Görneç fahri başkanı Musa Sönmezler'in de açılışa katılmalarıyla sezona moralli bir giriş yaptılar. Kulübün yeni sezona yönelik ilk antrenmanında futbolcuların hırslı olmaları dikkat çekti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.