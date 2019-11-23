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Görneç'ten tek Dum dum kurşunu

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Görneç'ten tek Dum dum kurşunu

K-PET Birinci Ligin 11. haftasında Görneç, son haftaların başarılı ekibi Yonpaş Dumlupınar'ı deplasmanda mağlup ederek haftanın sürprizine imza atıp, rakibine şampiyonluk yarışında ağır darbe vurdu.

Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan ve İsfendiyar Açıksöz'ün yönettiği maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken devre 0-0 sona erdi.

İkinci devrenin uzun bölümü de golsüz geçerken, 86. dakikada sahneye çıkan Mehmet Çavuş, takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Maçtan sonra Görneç soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.

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