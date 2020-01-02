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Görneç'te, İlyas ile yollar dostça ayrıldı

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Görneç'te, İlyas ile yollar dostça ayrıldı

K-PET Birinci Ligde iyi bir ilk devre geçiren Görneç'in başarılı futbolcusu İlyas Yılmaz ile

kulübün yolları dostça ayrıldı.

İlk devrede çok iyi bir performans sergileyen İlyas Yılmaz, Görneç'in attığı 22 golün 12'sini atarken K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında da ikinci sırada yer alıyor.

Görneç yöneticisi Fırat Kasım, Bölgesel Amatör Ligde Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Bursa Yıldırımspor'dan çok iyi teklif alan İlyas Yılmaz'ın transfer için kendilerinden izin istediğini söyledi.

Fırat Kasım, takıma büyük katkı koyan İlyas Yılmaz'a hizmetleri için çok teşekkür ederken, bundan sonraki futbol hayatında da başarılar diledi.

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