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Görneç seriye bağladı

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Görneç seriye bağladı
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K-PET Birinci Lig’de Üç Şehitler Stadı’nda Mustafa Öztugay’ın başarıyla yönettiği Görneç  – Kaya Mehmetçik maçını 3-0 kazanan ev sahibi ekip Görneç, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Ligin alt sıralarını ilgilendiren maçı Mustafa Arnavut’un golleriyle kazanan Görneç rakibini düşme hattında bırakırken, puan farkını da açtı.

Maçın ilk devresinde Görneç daha etkiliydi. Maçın 31. dakikasında Mustafa Arnavut’un golüyle Görneç, ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye de Görneç daha etkili başladı. Maçın 52. dakikasında Mustafa Arnavut takımını rahatlatan golü kaydetti. 2-0

Maçın 56. Dakikasında Fırat Güngör’ün kırmızı kart görmesi, Görneç’i sıkıntıya soksa da savunma ve kaleci Hasan’ın dikkatli oyunları rakibe gol şansı vermedi. Maçın 70. dakikasında Görneç’e 3 puanı getiren son golü günün yıldızı Mustafa Arnavut attı. 3-0

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