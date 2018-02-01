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Görneç sakata geldi

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Girne Halk Evi maçı öncesinde Görneç’te eksik futbolcuların çokluğu moralleri bozarken, Mehmet İnce sakatlıktan dolayı sezonu kapattı

Görneç sakata geldi
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K-PET Birinci Lige 5-0’lık Hamitköy mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yapan Görneç’te eksik futbolcuların çokluğu moralleri bozuyor.

Sol kanadın etkili ismi Mehmet İnce, daha önce ameliyat olduğu diz çapraz bağlarındaki sakatlığı nüksettiği için kulüp tarafından Türkiye’de yeniden ameliyat ettirildi. Mehmet sezonu kapattı.

Takımın ara transferde kadrosuna kattığı Türkiyeli forvet oyuncusu Anıl Sabancılar ise sentetik zeminden kaynaklı arka adale sakatlığından dolayı Hamitköy maçında forma giyemedi. Anıl’ın, Girne Halk Evi maçında oynayıp oynamayacağı ise maç günü belli olacak.

Defansın önemli ismi Rifat İnce ise dört sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için deplasmandaki Girne Halk Evi maçında oynamayacak.

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