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Görneç pekmezle tatlandı

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Görneç, kötü günler yaşayan Ozanköy’ü deplasmanda İlyas’ın 2 gol attığı maçta mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Görneç’te Hasan Yaşinses kırmızı kart gördü. Ozanköy ise farklı mağlup olarak alt sıralara düşüşünü sürdürdü

Görneç pekmezle tatlandı
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K-PET Birinci Ligde üst sıralara tutunmak isteyen Görneç, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Ozanköy’ü deplasmanda İlyas’ın 2 gol attığı maçta mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Görneç’te Hasan Yaşinses kırmızı kart gördü. Kötü günler yaşayan Ozanköy ise farklı mağlup olarak alt sıralara düşüşünü sürdürdü.

Hakan Ünal’ın yönettiği Mustafa Özkayım Stadındaki maçın ilk devresi Hasan Denizalp ile Ali Nazlıoğlu’nun karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

İkinci devrede oyun üstünlüğünü ele geçiren Görneç, İlyas’ın 2 ve Levent Akçagil’in golleriyle maçı deplasmanda 4-1 kazandı.

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