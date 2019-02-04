Görneç orta sahayı daha da güçlendirdi

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi lider tamamlayan ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Görneç, Yaşar Doğu transferinden sonra yaptığı bir transferle orta sahasını daha da güçlendirdi. Görneç, sezonun ilk devresini Karşıyaka'da geçiren genç ve başarılı orta saha futbolcusu Tahir Sovukoluk'u kadrosuna kattı.

Görneç başkanı Mehmet Şah şampiyonluk yolunda yönetim olarak gerekenleri yaptıklarını, camianın da desteğiyle hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Bu arada Görneç yönetimi, camiayı bir araya getirmek için bu akşam Boğaz Restorant'ta bir rakı gecesi düzenleyecek.