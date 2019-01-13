Görneç liderlik aşkına kazandı

Görneç, bölge derbisinde komşusu Serdarlı'yı, Levent ve Erkan'ın golleriyle mağlup ederek, BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta ilk devreyi lider tamamlamayı garantiledi

Soydan SAKALLI

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta sekizinci hafta maçında Görneç, bölge derbisinde komşusu Serdarlı'yı Üç Şehitler Stadı'nda konuk etti. İsmail Ercan'ın yönettiği maçta mağlup duruma düşen Görneç, Serdarlı'yı 2-1 mağlup ederek, 3 puanı almasını bildi.

Taraftarların soğuk ve yağmurlu havaya rağmen ilgi gösterdikleri maça Serdarlı hızlı başlarken, henüz 1. dakikada Ali Küçükoğlu ile 1-0 öne geçti. Görneç golden sonra erken toparlanırken, Levent 4. dakikada eşitlik golünü attı. 1-1

Yağmur altında oynanan ikinci devrede ev sahibi ekip galibiyet için yüklenirken, takımı 2-1 öne geçiren ve skoru belirleyen golü, Görneç'in Türkiyeli futbolcusu Erkan kaydetti.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta, gelecek hafta oynanacak olan 9. haftayı bay geçecek olan Görneç, devre tamamlanmadan ilk devrenin lideri olmayı garantiledi.