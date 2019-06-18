Görneç kaleyi sağlama aldı

Birinci Ligin yeni ekibi Görneç, yeni sezonda ligde iyi bir yer edinmek için kadrosunu oluşturmaya başladı. Hasan Bilal gibi iyi bir kaleciye sahip olan Görneç, Geçitkale'den deneyimli kaleci Burak Esendağ'ı da kadrosuna katarak, kalesini sağlama aldı. Görneç, kendi futbolcuları Hasan Denizalp ile Besim Denizalp da yeni sezon için anlaştı.
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