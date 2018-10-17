Görneç gücünü gösterdi

BTM Birinci Lig ekibi Görneç’te, yönetim kurulunun düzenlediği dayanışma balosunda kulübe 75,000 TL katkı yapıldı. Kulüp başkanı Mehmet Şah, gecede yaptığı konuşmada, BTM Birinci Lig’de şampiyonluk hedefinde olduklarını söyledi

BTM Birinci Lig’de şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Görneç’te, Mehmet Şah başkanlığındaki yönetim kurulu, başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Görneç yönetimi geçtiğimiz akşam Bağ Restorant’ta dayanışma balosu düzenledi. Serdarlı Belediye başkanı Halil Kasım, Görneç Fahri başkanı Musa Sönmezler, Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil, kulübün eski başkanları, ve kulüp sempatizanlarının katıldığı geceye ilgi oldukça yoğun oldu. Gökhan Koşer – Zeki ikilisinin müzikleri ve Hüseyin Kıral’ın sunumuyla renkli geçen gecede kitap satışı da gerçekleştirildi. Gecede düzenlenen bağış kampanyasında kulübe 75,000 TL katkı yapılırken, bu katkı kulüp yönetiminin yüzünü güldürdü.

Kulüp başkanı Mehmet Şah, gecede yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederken, BTM Birinci Lig’de şampiyonluk hedefinde olduklarını ve bu konuda teknik direktör Mehmet Kemancıoğlu ile futbolcularına güvendiğini belirtti.