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Görneç gövde gösterisi yaptı

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Görneç gövde gösterisi yaptı

K-PET Birinci Ligin ikinci devresine daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Görneç, ara transferde kadrosuna kattığı 2 önemli hücum oyuncusuna dün resmi imzaları attırdı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki imza töreninde kulüp başkanı Mehmet Şah, asbaşkan Mehmet Salih Havalı, Fahri başkan Musa Sönmezler ve eski başkan Alpay İnce de yer alırken, kulüp adeta gövde gösterisi yaptı. 
Geçmişte de kulübün formasını giyen Mustafa Arnavut ile İrfan Boşnak, attıkları imzalar ile yeniden yeşil beyazlı renklere transfer oldular.

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