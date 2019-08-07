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Görneç gençleri, Çoban’a emanet

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Görneç gençleri, Çoban’a emanet
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Görneç Spor Kulübünde Mehmet Şah başkanlığındaki yönetim kurulu U21 Takımının antrenörünü belirledi.

Deneyimli teknik adam Altan Çoban ile her konuda anlaşmaya vararak göreve getiren Görneç yönetimi, deneyimli teknik adamın tecrübelerinden yararlanmak istiyor. Altan Çoban yeşil beyazlılarda göreve başladı. Altan Çoban geçmişte de takımda görev yapmıştı.

Altan Çoban, öncelikli hedefinin altyapıdan üst yapıya karakterli sporcu yetiştirmek olacağını ve Görneç’nin alt yapı potansiyelini artırmak istediğini söyledi.

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