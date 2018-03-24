Görneç galibiyeti hatırladı

Stad: Görneç Üç Şehitler Stadı

Hakemler: Osman Küçük, Ömer Doğru, Sertan Alkın

Görneç : Hasan Bilal, Hasan, Rıfat , Doğuş, Ertan, Besim, Fırat, Yaşar, Anıl, Levent, Mustafa

Lapta: Süleyman Langar, Mustafa, Ertuğ, Emrah, Süleyman, Göksel, Ali, Abdullah, İsmail, Kamuran, Osman.

Goller : DK 47. Besim DK 76. Celal ( Görneç ), DK 3. Emrah ( Lapta )

DK 3: Maça hızlı başlayan Lapta kullanılan serbest vuruşta. Ceza alanında oluşan karışıklık esnasında güzel bir vuruşla topu ağlara gönderen Emrah maçın ilk gölünü attı. Deplasman takımı bu golle öne geçti. Görneç 0-1 Lapta

Her iki takımında üstünlük kurma çabalarında daha etkili taraf Görneç olarak görünürken son vuruşlarda etkili olmadı ve ilk yarı deplasman takımının üstünlüğü ile sona erdi.

DK 48: İkinci yarıya daha istekli başlayan ev sahibi Görneç ceza alanına girerken düzgün vuruşla ağları sarsan Besim takımı adına ilk gölü kaydetti. Görneç 1-1 Lapta

DK 73: Misafir takımdan Mehmet rakibine yaptığı faul sonrası maçın hakeminden maçın ilk sarı kartını gördü.

DK 75 : Maça girdikten 10 dakika sonra takımını zafere taşıyan gölü ceza alanı içinde filelerle buluşturan Celal ev sahibi takımı öne geçirdi. Görneç 2-1 Lapta

DK 81: Orta alanda topa hakim olmaya çalışırken rakibine faul yapan Mustafa maçın hakeminden sarı kart görürken yine Lapta'lı oyuncu hakeme itirazlarından dolayı ayni dakikada sarı kart gören bir diğer oyuncu oldu.

DK 87: Maçta skor üstünlüğünü elinde bulunduran Görneç takımı olurken. Maçın biraz sertleşmesi ile faul yapan Abdullah sarı kart görmekten kutulamadı.

Maçın geriye kalan kısımlarında kaçırılan pozisyonlardan dolayı skor değişmedi ve maçın sonucu Görneç 2-1 Lapta oldu.