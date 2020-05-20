Görneç feda dedi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Görneç’te Mehmet Şah başkanlığındaki yönetim kurulu, antrenmanların başlaması ile birlikte teknik heyet ve futbolcular ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında tüm takımve teknik heyet, kulüpten alacaklarından feragat ettiler.

COVİD 19 salgını nedeni ile liglere ara verilmesinin ardından ise antrenmanların başladığı Görneç’teyönetim kurulu, kulüp menfaatine yönelik hareket eden futbolcular ve teknik heyetin kalan tüm alacaklarını eksiksiz ödeme kararı aldı.