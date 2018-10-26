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Görneç farklı başladı

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Görneç farklı başladı
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BTM Birinci Lige şampiyonluk hedefiyle hazırlanan kulüplerden Görneç, ilk hazırlık maçını farklı kazandı.

Mehmet Kemancıoğlu’nun çalıştırdığı Görneç, Karaoğlanoğlu ile Üç Şehitler Stadı’nda oynadığı hazırlık maçında 4-1’lik galibiyet elde etti. Görneç’in gollerini, Hasan Denizalp, Besim Denizalp, Mehmet İnce ve Arda attı. Görneç bugün ise Ortaköy ile hazırlık maçı yapacak.

BTM BİRİNCİ LİGE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi için başvuru süresini uzattı. Daha önce 26 Ekim 2018 Cuma (yarın) günü mesai bitiminde dolacağı duyurulan başvuru süresi, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatıldı. Yapılan açıklamada son başvuru süresine kadar tüm evrakları tam olarak lige kaydını yaptırmayan kulüplerin kesinlikle lige alınmayacağı ifade edildi. Öte yandan başvuru süresinin dolmasının ardından Yönetim Kurulu toplantısında başvuruların değerlendirileceği ve lige katılma hakkı elde eden kulüplerin duyurulacağı da vurgulandı.

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