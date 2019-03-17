Görneç Birinci Lige koşuyor

Görneç, yakın takipçisi Vadili'yi, 3-1 mağlup ederek aradaki puan farkını 6'ya çıkarırken, liderliğini de devam ettirip, Birinci Lige yükselme şansını oldukça artırdı

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta haftanın en önemli maçında lider Görneç, Üç Şehitler Stadında yakın takipçisi Vadili'yi, 3-1 mağlup ederek aradaki puan farkını 6'ya çıkarırken, liderliğini de devam ettirip, Birinci Lige yükselme şansını oldukça artırdı.

Emre Öztaşlı'nın yönettiği maça ev sahibi Görneç etkili başlarken, 34'te Erkan ile 1-0öne geçirirken, devre bu skorla sona erdi.

İkinci devrede de Görneç etkisi devam ederken, Arda'nın 73'te, Yaşar'ın ise 80'de attığı gollerle yeşil beyazlılar farkı 3'e çıkardı. Maçın son bölümünde Vadili'nin kazandığı penaltı vuruşunu Serdar gole çevirerek, skoru belirledi. 3-1 Takım olarak iyi oynayan Görneç'te, Yaşar Doğu 1 gol, 1 asistle galibiyette ön plana çıktı.