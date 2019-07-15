Görneç açılışta kenetlendi

Birinci Ligin yeni ekibi Düzkaya, 2019 - 2020 futbol sezonunun açılış törenini Görneç Üç Şehitler Stadında gerçekleştirdi.

Görneç'in sezon açılış törenine gösterilen ilgi kulübün, yeni sezonda iddialı olacağının işareti oldu. Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil, Görneç kulübü Fahri başkanı Musa Sönmezler ve camianın ileri gelenlerinin açılışa ilgi göstermeleri, Mehmet Şah başkanlığındaki yönetime de büyük moral verdi.

Takım yapılan konuşmaların ardından ilk antrenmanını teknik direktör Erol Çağaloğlu yönetiminde gerçekleştirdi.