 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
6 0
Gazlı içecekler asidi kaçmadan nasıl saklanır?
Gazlı içecekler asidi kaçmadan nasıl saklanır?
17 0
 
40 0
Kartingde 3.raunt yapıldı
Kartingde 3.raunt yapıldı
11 0
Hamilton evinde kazandı
Hamilton evinde kazandı
9 0
İnatlaşan kardeşlerin çözümü herkesi şaşırttı
İnatlaşan kardeşlerin çözümü herkesi şaşırttı
93 0
Felix, Çetinkaya için geliyor
Felix, Çetinkaya için geliyor
119 0
banner82

Görneç açılışta kenetlendi

banner27

Görneç açılışta kenetlendi
banner267

Birinci Ligin yeni ekibi Düzkaya, 2019 - 2020 futbol sezonunun açılış törenini Görneç Üç Şehitler Stadında gerçekleştirdi.

Görneç'in sezon açılış törenine gösterilen ilgi kulübün, yeni sezonda iddialı olacağının işareti oldu. Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil, Görneç kulübü Fahri başkanı Musa Sönmezler ve camianın ileri gelenlerinin açılışa ilgi göstermeleri, Mehmet Şah başkanlığındaki yönetime de büyük moral verdi.

Takım yapılan konuşmaların ardından ilk antrenmanını teknik direktör Erol Çağaloğlu yönetiminde gerçekleştirdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.