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Göreli kırmızı siyahı giydi

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Göreli kırmızı siyahı giydi

K-PET Birinci Lig'in ikinci devresinde daha başarılı olup Süper Lige yükselmeyi hedefleyen Hamitköy, ara transferdeki ilk imzasını attırdı.

Hamitköy, Yeni Boğaziçi ve Gençler Birliği ile K-PET Birinci Lig lideri Gönyeli gibi Süper Lig ekiplerinin de transfer etmek istediği Mehmet Göreli'ye dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nunda resmi imzayı attırdı.

Mehmet Göreli, yönetici Demir Moda eşliğinde gittiği Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda, kırmızı siyahlı formayı giyerek, kendisini Hamitköylü yapan imzayı attı.

Mehmet Göreli, yarın sezon hazırlıklarına başlayacak olan Hamitköy ile antrenmanlarına başlayacak.

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