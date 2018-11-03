Gönyeli’ye, Kaymaklı çelmesi

Ligde henüz galibiyetle tanışmayan Küçük Kaymaklı, ligin flaş ekibi Gönyeli ile berabere kalarak, rakibinin galibiyet serisini sonlandırdı. Gönyeli kalecisi Kemal, kurtardığı penaltı ile bir kez daha takımına büyük katkı koydu

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı. HAKEMLER: Osman Özpaşa-Hüseyin Özaşık-Fatih Bardakçıoğlu GÖNYELİ: Kemal-Menteş-Eray-Talat-İbrahim(Serkan dk.68)-Charles-Raif-Christian-Süleyman(kemal dk.86-Sabri(Kahraman dk.58)-J.Okoli K.KAYMAKLI: Raif-Bahadır-Ramadan(Erdoğan dk.62)-Ousmane-Taner-H.Adal-Osman-Yağış(berkem dk 72)-Rifat-Celal-Mehmet (Paol Asane) GOLLER: Dk. 45+2 Mehmet (K.Kaymaklı), Dk. 45+3 Sabri (Gönyeli) Necati KÜLAHLILAR K-PET Süper Lig’in çıkıştaki ekibi Gönyeli, Küçük Kaymaklı ile berabere kalarak çıkışını sonlandırırken, ligdeki ilk beraberliğini aldı. Beraberlikler takımı haline gelen Küçük Kaymaklı, ligdeki beşinci beraberliğini aldı Gönyeli’nin Sabri ile gol bulduğu maçta nagalip Küçük Kaymaklı’nın golünü Mehmet Koyuncu attı. Küçük Kaymaklı’dan Hüseyin Adal’ın penaltı vuruşunu kaleci Kemal çıkardı. 18. dakikada gelişen K.Kaymaklı atağında Rifat sol taraftan iyi bir orta yaptı. Tanerin şutunda Charles topu elleyince hakem penaltı noktasını gösterdi. Hüseyin Adal’ın kullandığı penatıda kaleci Kemal rakibine gol şansı tanımadı. 26. dakikadaki Gönyeli rakip ceza alanı dışında serbest vuruş kazandı. Talat’ın direkt kaleye vuruşunda defanstan seken topa J.Okoli vurdu defans topu kornere attı. Kornerden gelen topa yine J.Okoli vurdu ancak top az farkla üstten dışarı gitti. 45+2’nci dakikada gelişen K.Kaymaklı atağında Ramadan’ın kafa ile indirdiği topu Mehmet ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi. 45+3’ncü dakikada gelişen Gönyeli atağında K.Kaymaklı defansından Rifat’ın ıskaladığı topu alan Sabri düzgün bir vuruşla topu filelere gönderince ilk yarının da skoru belli olmuş oldu. 1-1 49. dakikada Gönyeli Sabri’ye yapılan faul sonrasında İbrahim’in şutunda defans topu uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan J.Okoli’nin topu üstten auta attı. 69. dakikadaki Gönyeli atağında J.Okoli rakip futbolcuları ceza alanı içinde ipe dizer gibi geçtikten sonra kötü bir vuruş yaptı ve topu farklı şekilde dışarı attı. 79. dakikada ani gelişen K.Kaymaklı atağında Murat’ın pasında kaleciyi de geçen Paol Asane’nin çarpraz pozisyondaki vuruşunda topu dışarı attı. 90+2’nci dakikada gelişen Gönyeli atağında J.Okoli’nin pasında Kahraman’dan önce topa sahip olan kaleci Raif takımı adına mutlak bir golü önlemiş oldu. (FOTO: Toygan KÜLAHLILAR)