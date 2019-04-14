Gönyeli’ye ilaç gibi galibiyet

Gönyeli, Okoli’nin 2 ve Menteş’in golleriyle Binatlı’yı deplasmanda mağlup ederek, play out hattından az da olsa uzaklaştı. Binatlı ise play out hattından çıkma umutlarını azalttı

Yer: Üner Berkalp Stadı Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Olgun Canik, Ömer Doğru Binatlı: Salih, Ayhan, Yunus, Sertaç, Muammer(Barkın), Jorge, Burak(Abdullah), Mustafa(Mehmet), Dos Santos, Alaattin, Zihni Gönyeli: Kemal, Okoli, Menteş, Talat, Kemal, Süleyman, Christian, Serkan(Osman), Mehmet, Fikret(Veli), Kehinde(Kahraman) K-PET Süper Ligin 26. hafta karşılaşmasında Gönyeli, Binatlı deplasmanından 3 puanı, 3 golle alırken, haftalardan sonra galip gelip, rahat bir nefes aldı. Gönyeli, Okoli’nin 2 ve Menteş’in golleriyle Binatlı’yı deplasmanda mağlup etti. Okoli gollerden birini ayak diğerini ise kafayla attı. Gönyeli’nin aldığı galibiyet, anjiyo olan başkan Ömer Arabacıoğlu’na da moral oldu. Play out hattında zorda olan Binatlı ise evinde mağlup olarak sıkıntılı bölgede kaldı.