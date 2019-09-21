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Gönyeli’ye Boniface tombalası

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Gönyeli, Binatlı deplasmanında sezonun ilk galibiyetini alırken, Boniface 1 gol 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. Binatlı ise ikinci haftayı da puansız tamamladı

Gönyeli’ye Boniface tombalası
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Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Sertan Alkın, Ali Akçınar

Binatlı: Yunus, Menteş (Dk.71 Mehmet Neşe), Ayhan, Diabone, Debola, Berkem, Mustafa (Dk.46 Mehmet Ali), Muammer (Dk.46 Kemal), Serkan, Alattin, Akinade

Gönyeli: Kemal, Eray, Esin (Dk. 87 Eren Can), Buğra (Dk.61 Turgut), İbrahim, Tufan, Christian, Süleyman (Dk.84 Mehmet Barkınay), Boniface, Kahraman, Lazarus

Goller: Dk.23 Boniface, Dk.77 Turgut (Gönyeli)

İsmet KARAOSMAN

K-Pet Süper Lig’in ikinci haftasında geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan iki ekip Binatlı ile Gönyeli karşı karşıya geldi.

Gönyeli deplasmanda rakibini mağlup etmeyi başararak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Binatlı ise kötü başladığı sezonda ikinci haftayı da puansız kapattı. Gönyeli’de Boniface bir gol bir asistle galibiyette önemli bir rol oynadı.

9.Dk: Gönyeli atağında sağdan ceza sahasına yapılan ortada arka direkteki Bonicafe’den önce Menteş kritik bir müdahalede bulunarak topu kornere gönderdi ve mutak bir golü önledi. 23.Dk: Gönyeli atağında arka direkteki Esin Sonay topu kafayla Boniface’ye aktardı. Boniface neredeyse kalenin içerisinden yaptığı kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. 0-1

77.Dk: Gönyeli atağında savunma arkasına atılan topa birlikte hareketlenen Boniface ve Turgut’un bindirmesinde Boniface’in pasında topa Turgut vuruşunu yaptı ve farkı ikiye çıkardı. 0-2

90+1.Dk: Binatlı atağında Mehmet Neşe soldan topu ceza sahasına ortaladı. Akinade’nin kafa vuruşunda kaleci Kemal gole izin vermeyince maç 0-2 skoru ile sona erdi.

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