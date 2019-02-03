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Gönyeli’ye ballı börek galibiyet

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Gönyeli, Girne Halk Evi deplasmanından 3 puanla dönerek ikinci devreye de iyi bir başlangıç yaptı. Gönyeli teknik direktörü Mustafa Özarabacı galibiyeti, ballı börek olarak nitelendirdi. Girne Halk Evi devreye kötü başlayarak sıkıntılı bölgede kaldı

Gönyeli’ye ballı börek galibiyet
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Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Ali Özer, mehmet Ekşici, İsmail Egeli

GHE: Okyanus, Yankı(La Lua), James, Mahmut, Kaan, Oladele, Hasan, Tunahan, İlker, Mustafa, Selim

Gönyeli: Kemal Bağbal, Sabri (Hüseyin), Talat, Kemal (Kahraman), Raif, Süleyman (Serkan), İbrahim, Christian, Okoli, Mehmet, Kehinde

K-PET Süper Lig’de üst sıralarda kalmayı hedefleyen Gönyeli, önemli transferlerle ikinci devreye giren Girne Halk Evi deplasmanında son dakika golüyle maçı kazanarak altın değerinde 3 puan aldı. Gönyeli kalecisi Kemal maçta penaltı kurtardı. İlk maçına çıkan Mustafa Özarabacı, Süper Lige çıkardığı Girne Halk Evi karşısında galip gelmeyi başardı

Maçın ilk devresinde her 2 takım da kontrollü oyunu tercih ederken, taraflar gol atmayı başaramadı ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci devreye ev sahibi Girne Halk Evi daha etkili başladı. Bu devrede Yankı’ya yapılan hareket sonrasında kazanılan penaltı vuruşunda Selim’in şutunu  kaleci Kemal Bağbal önledi.

Maçın berabere tamamlanması beklenirken, gelişen Gönyeli atağında Kahraman’ın vuruşunda dönen topu tamamlayan Serkan takımına 3 puan getiren golü kaydetti. 0-1

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