Gönyeli’nin yabancısı İran’dan

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gönyeli denemeye aldığı yabancı futbolcu Bağberk’in performansından memnun kaldı.

İranlı olan ve İran U19 Milli Takımı’nda da oynamış olan sol kanat oyuncusu Bağberk, Gönyeli’nin dün Yenicami ile oynadığı hazırlık maçında teknik adam Emre Perçinci’nin beğenisini kazandı. Emre Perçinci, Bağberk’in performansından memnun kaldığını ve kendisi ile prensipte anlaştıklarını söylerken, kısa süre içerisinde imzayı attıracaklarını söyledi.