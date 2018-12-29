Gönyeli’nin gücü

Gönyeli, geriye düştüğü maçta Gençlik Gücü’nü Okoli ve Fikret’in golleriyle mağlup ederek devreyi üst sıralarda, Gençlik Gücü, Play out hattında tamamladı

YER: Şht. Hüseyin Ruso Stadı.

HAKEMLER: Mustafa Öztugay-Halil E. Canaloğlu-Ferhat Tuna

G.GÜCÜ:Mustafa—Aşkın(Abdullah dk. 81)-Burak-İltaç-M.Kaygısız-Arif(Özgür dk. 69)-İdan-A.Akbulut-Prince Boateng—Debola-Sezgin(Tayfun dk.63)

GÖNYELİ: Kemal-Menteş-Talat-M.Barkınay-İbrahim(Kahraman dk. 61)-Fikret-Christian(Kemal dk. 33)-Raif-Sabri-Charles-J.Okoli(Süleyman 90+3)

GOLLER: Dk. 45+1 A.Akbulut(G.GÜCÜ) Dk. 50 J. Okoli, dk. 87 Fikret(GÖNYELİ)

Hakan Ahmet SAÇAR

K-PET Süper Lig’de Gönyeli, Gençlik Gücü deplasmanında elde ettiği 2-1’lik galibiyetle devreyi 5. tamamladı. Gençlik Gücü, Play out hattının ilk basamağında 11. sırada yer aldı.

İki takımın da, oyun ve gol pozisyonu bağlamında birbirlerine bariz bir üstünlük sağlamamalarına rağmen, misafir takım Gönyeli, girdiği gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirince karşılaşmadan 1-2 galip ayrıldı. Maçın ilk devresinin uzatma dakikalarında kaleci Kemal’ın kısa düşen topunu kaptan Ali filelere gönderdi. 1-0

İkinci devreye Gönyeli, Okoli’nin 50’deki golüyle başladı. 1-1

65. dakikadan itibaren ise Gençlik Gücü oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Ancak gol bulamayan ev sahibi ekip karşısında Gönyeli, 87’de Raif’in asistinde Fikret ile galibiyet golünü buldu.