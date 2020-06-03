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Gönyeli’den ırkçılığa tepki

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Gönyeli’den ırkçılığa tepki

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da teknik direktör JurgenKlopp ve futbolcular, ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi bir ABD vatandaşının polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine, Anfield’daki antrenmanlarında saha ortasında diz çökerek tepki göstermişlerdi.

Bu acı olaya ülkemizden de tepki gelirken, Süper Lig ekiplerinden Gönyeli’de, futbolcular, teknik heyet ve bazı taraftarlar Liverpool’un gösterdiği tepkiyi göstererek örnek bir davranış sergilediler.

Gönyeli takımının bu hareketi, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılırken, paylaşımda “Nefes alamıyorum. Irkçılığa karşıyız.” ifadeleri kullanıldı.

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