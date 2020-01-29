Gönyeli’de rota belli

K-PET Süper Ligin ilk devresini sıkıntılı bölgede tamamlayan, ara transferde ise gerekli takviyeleri yapamayan Gönyeli, ikinci devreye de farklı Yenicami mağlubiyeti ile başlamıştı.

Binatlı ile 17. Haftada kritik bir maç oynayacak olan Gönyeli’de bu maçın hazırlıkları sürerken şok bir ayrılık kararı alınmıştı. Alınan karara göre Gönyeli ile teknik direktör Turan Altay’ın yolları ayrıldı.

Bu ayrılık kararı sonrasında Gönyeli yönetimi yeni teknik adam arayışlarına girerken az sonra takımın eski antrenörü Emre Perçinci ile bir görüşme gerçekleştirip anlaşmaya çalışacak.