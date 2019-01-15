banner255
Voleybolun şampiyonları Esentepe ve Polatpaşa
Voleybolun şampiyonları Esentepe ve Polatpaşa
5 0
Fırtına Mehmetçik'i yıktı
Fırtına Mehmetçik'i yıktı
74 0
 
Mutfak Ölçülerinin Bardak Karşılığı
Mutfak Ölçülerinin Bardak Karşılığı
19 0
İnsan beynini etkileyen 10 roman
İnsan beynini etkileyen 10 roman
17 0
Cihangir - Düzova İlkokulu'ndan anlamlı etkinlik
Cihangir - Düzova İlkokulu'ndan anlamlı etkinlik
11 0
Ödem atmanın yolları
Ödem atmanın yolları
37 0
Romantik Devrimci 117 yaşında
Romantik Devrimci 117 yaşında
26 0
banner82

Gönyeli’de, Özarabacı devri başladı

banner27

banner210
Gönyeli’de, Özarabacı devri başladı
banner215

Soydan SAKALLI

Gönyeli’nin yeni teknik direktörü Mustafa Özarabacı dün yeni takımı ile ilk antrenmanını Göçmenköy antrenman sahasında gerçekleştirdi. Mustafa Özarabacı’nın teknik heyetinde Erdinç Arabacıoğlu kaleci antrenörlüğü görevini üstlenecek. Yardımcı antrenör ise kısa süre içerisinde belirlenecek.

Sadece 1 yabancı futbolcunun katıldığı antrenmana toplam 13 futbolcu katıldı. John Okoli’nin bugün takıma katılması bekleniyor. Bu arada Charles Folley, Hindistan’da bir takım ile anlaştığı için takımdan ayrıldığını yönetimi bildirirken, Mustafa Özarabacı yeni bir yabancı futbolcu arayışına girdiklerini açıkladı.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.