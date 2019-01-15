Gönyeli’de, Özarabacı devri başladı

Soydan SAKALLI

Gönyeli’nin yeni teknik direktörü Mustafa Özarabacı dün yeni takımı ile ilk antrenmanını Göçmenköy antrenman sahasında gerçekleştirdi. Mustafa Özarabacı’nın teknik heyetinde Erdinç Arabacıoğlu kaleci antrenörlüğü görevini üstlenecek. Yardımcı antrenör ise kısa süre içerisinde belirlenecek.

Sadece 1 yabancı futbolcunun katıldığı antrenmana toplam 13 futbolcu katıldı. John Okoli’nin bugün takıma katılması bekleniyor. Bu arada Charles Folley, Hindistan’da bir takım ile anlaştığı için takımdan ayrıldığını yönetimi bildirirken, Mustafa Özarabacı yeni bir yabancı futbolcu arayışına girdiklerini açıkladı.