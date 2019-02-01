Gönyeli’de Menteş cezalı

K-PET Süper Lig’de ilk devrede başarılı bir performans sergileyen ve ikinci devrede üst sıralara tırmanmayı hedefleyecek olan Gönyeli’nin başarılı futbolcusu Menteş Mertkaya cezalı durumuna düştü.

Defansın sağında başarılı performansı ile dikkat çeken Menteş Mertkaya Gönyeli’nin 15. haftada deplasmanda oynadığı Gençlik Gücü maçında gördüğü sarı kartla, 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü. İlk devre boyunca ilk 11’in değişmez isimlerinden olan Menteş, Girne Halk Evi ile oynanacak olan ikinci devrenin ilk maçında forma giyemeyecek.