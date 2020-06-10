Gönyeli’de maç yarım kaldı

Gönyeli Stadında, Gönyeli ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanan dostluk maçı yaşanan gerginlikler üzerine yarım kaldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Takımlar da kalan 8 maçın başlama tarihi olan 18 Haziran’a kadar planladıkları hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün K-PET Süper Lig ekibi Gönyeli ile K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar, Gönyeli Stadında karşılaştılar.

Gönyeli ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanan dostluk maçı, bir Gönyeli yöneticisi ve Yonpaş Dumlupınarlılar yaşanan gerginlikler üzerine yarım kaldı. Maç yarıda kaldığı sırada Gönyeli, Sylla ve Tufan’ın golleriyle 2-0 önde bulunuyordu.