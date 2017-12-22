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Gönyeli’de anlamlı yeni yıl şöleni

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Gönyeli Spor Kulübü Futbol Okulu, geliri Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak bir yeni yıl şöleni düzenleyecek

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Gönyeli’de anlamlı yeni yıl şöleni
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Gönyeli Spor Kulübü Futbol Okulu, 4 farklı alt yapı okulunun katılımı ile anlamlı bir yeni yıl şöleni düzenledi.

Konu ile ilgili olarak Gönyeli Spor Kulübü Futbol Okulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Gönyeli Spor Kulübü Futbol Okulu olarak yine anlamlı bir etkinliğe imza atıyoruz. High Level Software şirketinin katkılarıyla, 24 Aralık 2017 Pazar günü, Gönyeli Futbol Sahasında, saat 10.00 ile 13.00 arasında “Yeni Yıl Etkinliği” düzenliyoruz. Etkinliğimize katkı koyacak olan Küçük Kaymaklı, Dikmen, Levent Primary School ve Gençlik Gücü takımları ile farklı farklı yaş gruplarında maçlarımız olacaktır. Ayrıca çeşitli yarışmalar ile ödüllerin dağıtılacağı etkinlikte toplanan gelir “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı”na bağışlanacaktır. Bu güzel ve anlamlı yeni yıl etkinliğimize tüm halkımız ve çocuklarımız davetlidir.”

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