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Gönyeli zevkten dört köşe

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Gönyeli, ilk devredeki başarılı gidişinin ikinci devrede de sürdürürken, Baf Ülkü Yurdu engelini, her 2 devrede de ikişer gol atarak geçmesini bildi

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Gönyeli zevkten dört köşe
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Hakemler: Evren Karademir, Engin Akkagün, Halil Erdem

Gönyeli: Kemal, Talat, Süleyman, Kehinde, Cristian, İbrahim, Raif, John Okoli, Fikret, Menteş, Kemal Varan

BÜY: Erdoğan, Lawal, Ahmet Hatay, Fikri, İbrahim Hatay, Hafız, Tahsin, Azat, Hasan Bucak, Ömer Ulaş, Mustafa,

K-PET Süper Ligde Gönyeli, önemli eksiklerle maça çıkan Baf Ülkü Yurdu karşısında zorlanmadan rahat bir galibiyet alarak beşinci sıraya yükseldi. Baf Ülkü Yurdu ise play out hattının sıcaklığını iyice hissetmeye başladı. Konuk ekipten Lawal’ın hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol attığı maçta Gönyeli’nin diğer gollerini Talat, penaltıdan Okoli ve Serkan attı.

1.Dakikada İbrahim ortaladı, Lawal ters vurdu, Erdogan’ı yanıltan top gol oldu. 1-0

10. Dakikada köşe vuruşundan İbrahim’in pasını alan Kemal Varan ortaladı, Talat kafa ile vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-0.

58. Dakikada Okoli ceza sahasında düşürüldü, kazanılan penaltıyı Okoli gole çevirdi. 3-0.

85. Dakikada John Okoli’nin yerine Barkınay girdi.

89. Daikikada Lawal ceza sahasında mükemmel vurdu ve gol oldu. 3-1.

90. Dakikada 78. Dakikada Fikret’in yerine oyuna giren Serkan’ın vurusunda top direkten savunmaya çarpıp gol olurken, skor belirlendi. 4-1.

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